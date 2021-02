El regidor Xavier F. Rivero, ahir en la seva visita als agents nous que s'han incorporat aquesta setmana. El regidor Xavier F. Rivero, ahir en la seva visita als agents nous que s'han incorporat aquesta setmana.

Tres nous agents per a la Policia Municipal

Redacció

10.02.2021 | 21:41

La Policia Municipal de Terrassa compta amb tres nous agents que s'han incorporat aquesta setmana al cos local. Els policies provenen d'altres cossos policials i han entrat en la plantilla de Terrassa després de superar el concurs de mobilitat interadministrativa. Ahir a la tarda, el regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Xavier F. Rivero, els va visitar per donar-los la benvinguda. Els agents realitzaran durant sis mesos el seu període de pràctiques preceptiu per conèixer el funcionament de la Policia Municipal. Segons va comunicar ahir l'Ajuntament, la policia local preveu incorporar a finals d'estiu quatre agents més. Són els que van guanyar, a finals de 2020, la...