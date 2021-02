Tràfic de drogues en una plaça de Ca n'Aurell 

10.02.2021 | 21:41

La Policia Municipal va denunciar el dimarts un individu com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. El van enxampar uns agents a la plaça d'Adelina Gregoriano, al costat del parc de Sant Jordi, a Ca n'Aurell. Eren les 21.30 quan una dotació policial va identicar tres persones a la plaça. Un dels sospitosos duia a sobre 16,5 grams de haixix dividits en 15 porcions i 19,7 grams de marihuana repartits en 14 bossetes. L'individu va quedar investigat per un delicte contra la salut pública. Un dels seus acompanyants va ser denunciat per tinença d'estupefaents: duia un gram de maria. D'altra banda, el conductor d'un turisme va rebre també una denúncia similar el dimarts a la tarda. A les 17.45, una unitat de la Policia Municipal que realitzava un control va aturar un vehicle a la plaça de la Bicicleta, al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Els agents van confiscar a l'individu una bossa amb 5,3 grams de marihuana.