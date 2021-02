Dos figurants escenifiquen el moment de la votació en una mesa electoral a la Masia Feixa. Rafel Casanova Dos figurants escenifiquen el moment de la votació en una mesa electoral a la Masia Feixa.

Simulació de la jornada electoral de diumenge a la Masia Feixa

Laura Hernández

10.02.2021 | 21:41

Pantalles facials darrere les meses electorals, votants fent cua al carrer i EPI pel tram final de la votació, el recomanat pels positius de Covid i les persones en quarantena. La Masia Freixa va acollir ahir una simulació de la jornada electoral de diumenge, 14-F, que va posar a prova el dispositiu de seguretat i va facilitar imatges pel material audiovisual que Ajuntament de Terrassa i Generalitat faran servir per explicar a la ciutadania com funcionarà la votació en pandèmia. Un equip d'unes quaranta persones van participar ahir com a figurants en un simulacre que va funcionar pràcticament com un rellotge. L'administració autonòmica va escollir Terrassa com a banc de proves...