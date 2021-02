La seguretat als col·legis electorals

11.02.2021 | 04:00

Mascareta

Els electors hauran de portar la mascareta posada correctament, cobrint completament nas i boca. Només la baixaran puntualment si la mesa ho requereix per identificar-los.

Les cues

Es faran al carrer o a espais a l'aire lliure. Personal de Creu Roja s'encarregarà de gestionar-les.

Als col·legis

Tots en espais on estarà garantida la ventilació constant i les portes romandran obertes.

Aforament

A l'interior hi haurà un màxim de quatre votants alhora.

Els membres de les meses

Tindran quatre mascaretes durant la jornada i una pantalla facial. Se'ls facilitarà una mascareta FPP2, gel hidroalcohòlic i guants per al recompte. A la franja horària entre les 19 hores i les 20 hores, quan es recomana el vot a persones amb covid o en quarantena, els membres de les meses hauran de posar-se els equips de protecció individual.

Material higiènic

S'ha de fer servir gel hidroalcohòlic o rentat de mans. Als col·legis hi haurà gel i paper d'un sol ús; també papereres amb pedal, diferents per papers i restes i altres per material higiènic i de seguretat.

Distàncies

Dos metres entre les meses electorals; 1,5 metres entre els membres de les meses; 1,5 metres entre els electors, tant a l'interior com a les cues exteriors; 1,5 metres entre les meses i els electors.

Circuits separats

D'entrada i de sortida al col·legi; també seran diferents pels electors que vagin directament de la cua a l'urna i pels que agafin la papereta de la taula o la cabina.

Els WC

Només podran utilitzar els lavabos els membres de les taules, els apoderats, els interventors i el personal de l'Ajuntament.

Els ascensors

Només els podran fer servir les persones amb diversitat funcional. Estaran tancats per la resta d'electors.

Desinfecció

Els espais es desinfectaran abans i després de la votació i, si cal, en més ocasions, "en funció de l'afluència de votants".