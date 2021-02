Representants de la candidatura, ahir al carrer Major. Alberto Tallón Representants de la candidatura, ahir al carrer Major.

Eleccions 14-F

Recortes Cero proposa blindar les pensions a la Constitució

L. M.

10.02.2021 | 21:41

Representants de la candidatura de Recortes Cero a les eleccions del 14-F van exposar ahir els eixos del seu programa electoral a Terrassa, on van muntar una parada informativa i van recollir firmes per a "una reforma de la Constitució que reculli les pensions com un dret fonamental, atorgant-los un blindatge que no tenen en l'actualitat". El terrassenc Francesc Ibáñez, número dos per Girona, va explicar que la seva formació defensa, principalment, tres eixos: unitat i solidaritat davant la pandèmia, redistrubució de la riquesa, i unitat del poble treballador. Respecte al primer punt, "proposem un pacte de mínims entre totes les forces, tant les parlamentàries...