11.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament, a través de la Policia Municipal, va interposar el dimarts quatre denúncies per incompliment de les restriccions per contenir el coronavirus. I tots quatre expedients van ser per saltar-se el toc de queda. Segons la Policia Municipal, els denunciats circulaven per la via pública en horari de confinament nocturn i sense exposar cap causa justificada.