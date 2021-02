El PSC vol un nou model d'atenció i cura de la gent gran PSC El PSC vol un nou model d'atenció i cura de la gent gran

Eleccions 14-F

El PSC vol un nou model d'atenció i cura de la gent gran

Redacció

10.02.2021 | 21:41

En un nou acte de campanya, la candidata i regidora socialista Eva Candela va defensar ahir l'envelliment actiu i la lluita contra les tres xacres que envolten aquesta etapa de vida: "la soledat, la dependència física i psíquica i la precarietat econòmica". Candela, acompanyada del també regidor a l'Ajuntament de Terrassa Carlos Lázaro, i la secretària de gent gran a l'executiva local dels socialistes, Isabel Zarza, va criticar el model d'atenció a la gent gran dels últims 10 anys. Va lamentar que no s'ha aprovat ni la Llei d'Autonomia Personal ni la Llei de Gent Gran; i que "no s'ha apostat per un model públic de residència". Per a Candela...