Alejandro Fernández és el president del Partit Popular de Catalunya (PPC) des del 2018. David Mudarra

Eleccions 14-F

Fernández: "Estic convençut que Illa intentarà pactar amb els republicans"

Albert Acín

10.02.2021 | 21:41

Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) és el candidat del Partit Popular (PP) a la presidència de la Generalitat per a les eleccions del 14 de febrer. El popular defensa que després dels comicis no hi pot haver ni un govern separatista ni un tripartit d'esquerres. Com valora la gestió de la pandèmia des de Catalunya?Convé recordar que l'expert en pandèmies va acabar renunciant i demanant la dimissió de tot el Govern. Això reflecteix fins a quin punt la gestió des de Catalunya ha estat erràtica. No hi hagut criteris científics, són polítics. Què proposa el PP per fer front a la crisi?Cal fer un pla d'ajudes que arribi a les...