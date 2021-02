El candidat socialista Salvador Illa, durant l'entrevista. LLUÍS CLOTET El candidat socialista Salvador Illa, durant l'entrevista.

Eleccions 14-F

Illa: "És una falsedat,no hi ha un tripartit fet ni es farà"

Albert Acín

10.02.2021 | 21:41

El PSC podria guanyar les eleccions catalanes. Segons els últims sondejos, es disputa la primera plaça amb ERC i Junts. Salvador Illa (1966) ha saltat del Ministeri de Sanitat al tauler polític català per ser candidat del PSC. Es presenta amb un projecte definit per a Catalunya: vol una millora de l'autogovern dins d'una Espanya "diversa i plural". Per aconseguir-ho, segons els pronòstics, li caldrà arribar a acords. Ha gestionat la pandèmia des del Ministeri de Sanitat. Té autocrítica a fer-se?Autocrítica tota. La pandèmia ens va agafar desprevinguts i tothom ha comès errors en la resposta. Ara bé, tinc la consciència...