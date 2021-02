Un error de Salut frustra el primer matí de vacunació de sanitaris a Terrassa

Laura Hernández

10.02.2021 | 21:41

Un error de comunicació de CatSalut va frustrar que els professionals de serveis públics essencials i col·lectius prioritzats es poguessin vacunar ahir matí, tal com els havia indicat l'administració sanitària. Salut els va citar a les 9 hores per la vacunació, però l'ordre per activar el dispositiu que va arribar a Mútua tenia hora a les 15 hores.

Els professionals -fisioterapeutes, farmacèutics, logopedes, nutricionistes, podòlegs i optometristes, entre d'altres- van rebre dimarts a la tarda un SMS de Salut convocant-los per a la vacunació ahir dimecres de 9 a 12 hores a Mútua Terrassa. En arribar al centre sanitari, el dispositiu encara no estava activat, cosa que va obligar els professionals a buscar altres centres de vacunació alternatius o bé tornar a la tarda.

Avui i demà, matí i tarda

Mútua Terrassa va informar ahir que Salut els havia comunicat l'activació del dispositiu de vacunació per a les 15 hores i no al matí, com havia dit als professionals. El centre es va veure implicat en un incident del qual, va insistir, no era responsable. "Vacunarem dimecres en horari de tarda, i dijous i divendres en horari de matí i tarda", tal com estava previst, van explicar ahir fonts de l'hospital universitari terrassenc.

El centre va puntualitzar que ahir matí va ser impossible improvisar la vacunació i que, "un cop hem tingut la informació", va oferir als sanitaris l'alternativa de vacunar-se al centre cívic Merinals, a la plaça del Pla de l'Amor de Sabadell.

Els sanitaris van expressar ahir el seu enuig per l'error de Salut. Alguns d'ells s'havien desplaçat a Mútua Terrassa a les 8 del matí, una hora abans de la cita per la vacunació, per alterar el mínim possible les agendes de les seves consultes.

Al llarg del matí es van sentir les crítiques dels professionals, que van denunciar a RAC1 que no se'ls havia ofert cap alternativa de vacunació a primera hora del matí. Tres professionals van cercar pel seu compte un altre centre de vacunació a la ciutat, "on tampoc ens han pogut vacunar", van explicar. Finalment es van desplaçar a Sabadell, on sí que van trobar un equipament autoritzat que els va subministrar la vacuna.

Després de l'incident del matí, la campanya de vacunació als professionals dels serveis públics essencials i als col·lectius prioritzats es va activar amb normalitat a les dependències de Mútua, on la campanya de vacunació continuarà durant tota la jornada d'avui i també demà.