Un error de Salut frustra el primer matí de vacunació de sanitaris a Terrassa

Laura Hernández

10.02.2021 | 21:41

Un error de comunicació de CatSalut va frustrar que els professionals de serveis públics essencials i col·lectius prioritzats es poguessin vacunar ahir matí, tal com els havia indicat l'administració sanitària. Salut els va citar a les 9 hores per la vacunació, però l'ordre per activar el dispositiu que va arribar a Mútua tenia hora a les 15 hores. Els professionals -fisioterapeutes, farmacèutics, logopedes, nutricionistes, podòlegs i optometristes, entre d'altres- van rebre dimarts a la tarda un SMS de Salut convocant-los per a la vacunació ahir dimecres de 9 a 12 hores a Mútua Terrassa. En arribar al centre sanitari, el dispositiu encara no...