Els professionals sanitaris demanen més recursos

10.02.2021 | 21:41

El diumenge, 14 de febrer, hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya. Durant aquests dies, els líders polítics que es presenten fan actes explicant les seves propostes per millorar les coses i fan promeses als ciutadans per conquistar el seu vot.

Aprofitant la convocatòria per renovar el govern del país, un grup de representants dels comitès d'empresa dels hospitals de MútuaTerrassa, Terrassa i Sant Llàtzer i de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública-Marea Blanca van fer ahir un nou crit d'alerta al Raval de Montserrat per denunciar que, amb la Covid, s'ha agreujat i molt la precarietat que afecta la sanitat pública i reclamar més recursos humans i econòmics.

Els comitès van presentar un comunicat de balanç des del 27 d'octubre, dia que també van fer el mateix acte obert als mitjans i a la ciutadania a la plaça de Lluís Companys. Com aquell dia, els representants van venir al Raval acompanyats de persones afins que els recolzen i que van exhibir en la seva majoria un petit cartell lila a favor d'una sanitat pública cent per cent, així com una samarreta amb el logo "La vocació no és una explotació".

Aquest lema resumia el sentiment expressat pels professionals. Vicky Ortega, presidenta del comitè d'empresa de MútuaTerrassa, va assegurar que "la sanitat pública s'està ofegant i un dels nostres cartells porta el símbol amb una mà que demana ajuda". Ortega es va mostrar decebuda perquè des d'aquell 27 d'octubre a penes s'han implementat millores, a banda de pagar els endarreriments.

La presidenta del comitè va insistir que les reivindicacions fetes fa uns tres mesos són les mateixes. I va demanar mesures urgents per les visites i hospitalització. "Cal retornar a les visites presencials a primària perquè ara el que hi ha és un pelegrinatge del pacient que, finalment acaba a urgències perquè ja no pot més". La representant també va demanar "més llits d'hospitalització per descongestionar els passadissos, a reduir les llistes d'espera i amb elles les vistes a especialistes i les intervencions".

170 contractes en un any

I això es tradueix amb més professionals i en millores de les condicions. "No pot ser que un treballador tingui 170 contractes durant un any perquè es fan per hores i dies. Ha d'haver-hi professionals que puguin consolidar el seu contracte". I és per això que va dir que no troben estrany que molts companys busquin feina a altres comunitats i a l'estranger. Tai Pérez, presidenta del comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), ho va expressar així. "Hi ha treballadors i treballadores que no arriben a final de mes".

Les representants de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública-Marea Blanca, Núria Martí i Esther Fernández, van ser també molt explícites. Martí va recordar que hi ha més de 70 mil persones a Terrassa pendent d'una visita a un especialista o d'una intervenció, segons dades de la mateixa conselleria de Salut de la Generalitat. Fernández va considerar que la situació de la sanitat pública mereix una gran mobilització perquè no hi ha manera que els polítics els hi escoltin. Els representants van acabar els seus parlaments anunciant que preparen una vaga pel 10 de març, just quan farà quasi un mes de la celebració de les eleccions catalanes i, segurament, en plena negociació dels partits per fer pactes i poder governar.