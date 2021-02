Els professionals sanitaris demanen més recursos

Mercè Boladeras

10.02.2021 | 21:41

El diumenge, 14 de febrer, hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya. Durant aquests dies, els líders polítics que es presenten fan actes explicant les seves propostes per millorar les coses i fan promeses als ciutadans per conquistar el seu vot. Aprofitant la convocatòria per renovar el govern del país, un grup de representants dels comitès d'empresa dels hospitals de MútuaTerrassa, Terrassa i Sant Llàtzer i de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública-Marea Blanca van fer ahir un nou crit d'alerta al Raval de Montserrat per denunciar que, amb la Covid, s'ha agreujat i molt la precarietat que afecta la sanitat pública i reclamar més recursos humans i...