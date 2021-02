Àngels Chacón estaria en un tripartit independentista "sense renunciar al model de país". Victòria Rovira Àngels Chacón estaria en un tripartit independentista "sense renunciar al model de país".

Chacón: "El PDeCAT serà el partit revelació de la nit electoral"

10.02.2021 | 21:41

Àngels Chacón (Igualada, 1968), lidera la llista del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Exconsellera d'Empresa i Coneixement, s'estrena com a candidata de l'independentisme de centredreta. Es creu l'escenari de triple empat que apunten les enquestes?No me les crec. El PDeCAT serà el partit revelació de la nit electoral. Defensa el llegat de CDC i el centredreta independentista. Hi ha espai polític?És clar! Representem la centralitat política del país i hi ha molta gent que no entén la confrontació estèril, que vol que reactivem l'economia i defensem la justícia social. El seu cessament...