Uns okupes van entrar a casa seva quan passava uns dies fora 

Javier Llamas

09.02.2021 | 22:17

Va entrar pel balcó i va canviar el pany. Un individu ha de pagar 240 euros de multa i més de 1.720 euros d'indemnització a la propietària de l'habitatge que va okupar i va tornar a okupar. O sigui: va entrar forçant accessos, el va desallotjar la policia, la propietària va recuperar casa seva i l'okupa va tornar a entrar. La víctima vivia allà i s'havia absentat uns dies, temps que l'acusat va aprofitar per a la usurpació del domicili, situat a Terrassa.

Allò va passar l'any 2018. L'imputat va apel·lar una primera sentència del jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa. Ell no va negar que entrés en aquell habitatge sense permís de la propietària, però sí que va negar haver forçat la porta d'entrada. I va negar la seva intenció de romandre en l'immoble molt temps. Va estar poc allà, segons el seu testimoni.

L'Audiència Provincial de Barcelona confirma la primera resolució i deixa clar que l'habitant veritable del pis i una veïna van oferir testimoniatges que corroboraven els càrrecs contra l'acusat: la propietària residia en l'habitatge i l'okupació s'havia perpetrat quan ella passava uns dies fora del seu domicili.

Forçament

Ambdues declarants (propietària i veïna) van afirmar també que els autors (pel que sembla, va haver-hi més d'un) van escalar per la façana de l'edifici i van entrar en el pis pel balcó, i van forçar la persiana i la finestra per accedir a la finca.

Després, una vegada dins, van trencar el pany de la porta d'entrada i la van substituir per una altra. Aquell dia, la veïna va sentir cops, va sortir del seu domicili i va veure com algú violentava la porta del pis de la seva veïna des de dins. La qüestió amagava el seu entrellat jurídic: hi ha delicte d'usurpació si el subjecte no té voluntat de permanència en l'habitatge? No, si el lapse de temps és curt. Els ocupants van ser allà unes 24 hores, fins que uns policies els van desallotjar. Però en aquest cas concorren, segons el parer del tribunal, tres indicis notoris per a considerar a l'acusat autor del delicte.

Els indicis

Primer indici: el trencament del pany i la seva substitució per un altre. El tribunal insinua que els usurpadors podien haver sortit de nou pel balcó si fos cert que no tenien voluntat de permanència en aquell lloc.

Segon indici per fonamentar la sentència condemnatòria: van seguir allà malgrat haver estat sorpresos in fraganti i no van marxar fins que els van instar a això els agents. I tercer indici: els responsables del fet delictiu hi van tornar; la propietària va recuperar el pis, però dies després els okupes van intentar usurpar de nou el mateix immoble.

El recurs queda desestimat per la secció cinquena de l'Audiència Provincial. El processat apel·lant és condemnat en segona (i sembla que definitiva) instància, com a autor d'un delicte lleu d'usurpació en grau de temptativa.

La pena imposada és econòmica: dos mesos de multa amb quota diària de 4 euros; 240 euros en total. La decisió judicial inclou el pagament de 1.724,25 euros, més interessos legals, d'indemnització a la dona que, segons indica la Justícia, va ser víctima d'una usurpació quan es va absentar de casa seva uns dies.

Un ferit en un pis desallotjat

A Terrassa hi ha desallotjaments d'habitatges cada dos per tres i gairebé sempre es desenvolupen sense que hi hagi incidents greus. No va ser el cas d'un desnonament que va tenir lloc ahir al matí al passeig del Vint-i-dos de Juliol i que va concloure amb un ferit. La víctima no va patir les lesions durant l'actuació policial, sinó en un enfrontament entre les persones implicades en l'okupació prèvia, segons la informació facilitada per fonts policials i testimonis. Els fets van ocórrer a primera hora del matí en un habitatge del passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l'altura de la plaça de la Bicicleta, al tram del barri del Torrent d'en Pere Parres. Segons van indicar les mateixes fonts, un individu va resultar ferit en un enfrontament amb un altre abans de l'arribada d'agents de la Policia Municipal. Nombrosos veïns i vianants van veure la víctima al balcó, amb la cara ensangonada, cridant. El ferit va ser traslladat als serveis d'urgències de l'Hospital de Terrassa.