Successos a Terrassa

10.02.2021 | 07:58

Enxampat per la policia quan llençava mobles

L'Ajuntament ja adverteix amb enganxines al terra al costat de grups de contenidors: les sancions per abandonar mobles (o estris diversos, com matalassos o electrodomèstics) poden arribar als 6.000 euros. El dilluns, una persona va ser denunciada per dipositar residus voluminosos a la via pública sense concertar la seva recollida. Uns agents de la Policia Municipal van observar com tres persones que circulaven en cotxe pel carrer del Consell de Cent baixaven del vehicle i abocaven mobles al costat d'uns contenidors. Un cop identificades aquestes persones, els guàrdies van interposar denúncia al propietari del vehicle per infracció greu.

Fa una infracció i és imputat per no tenir carnet

Va cometre una infracció i va acabar imputat. Una patrulla de la Policia Municipal va aturar el dilluns al migdia un vehicle que circulava pel carrer del Doctor Cabanes, amb el carrer de la Cisterna (Centre), després que aquest hagués comès una infracció de trànsit. Quan els agents locals van demanar la documentació del conductor, van comprovar que li constava una privació del permís de conduir, motiu pel qual van interposar una denúncia penal per la perpetració presumpta d'un delicte contra la seguretat del trànsit.

Bevien alcohol al carrer saltant-se el toc de queda

La Policia Municipal va denunciar el dilluns a la nit dues persones que estaven bevent alcohol a la via pública durant l'horari de confinament nocturn obligatori. A les 11.40 de la nit, uns agents es van desplaçar a la plaça de Lluís Companys després de rebre la trucada d'un ciutadà queixant-se del soroll que feien dues persones en aparent estat d'ebrietat. Els policies van identificar els dos infractors i els van denunciar per saltar-se el toc de queda i per consumir alcohol al carrer. Dues persones més van ser denunciades per incomplir el confinament nocturn.

Un ferit lleu en un xoc entre una moto i un cotxe

Una persona va resultar ferida lleu en un accident de trànsit ocorregut el dilluns al terme de Terrassa. A les 9.27 del matí, el sistema 112 va informar la Policia Municipal d'una col—lisió entre una motocicleta i un turisme al quilòmetre 18 de l'autopista C-58. Una unitat de la Policia Municipal va comprovar que un dels conductors havia patit lesions lleus. Els agents van realitzar tasques de regulació del trànsit mentre es realitzava l'informe tècnic d'accident i el ferit, que no va requerir ser traslladat a l'hospital, va ser atès pels serveis mèdics d'una ambulancia.