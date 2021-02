Els elements de joc actuals seran substituïts per uns de nous. Nebridi Aróztegui Els elements de joc actuals seran substituïts per uns de nous.

S'inicien les obres de millora dels jocs infantils del Passeig

Redacció

09.02.2021 | 22:17

Avui, dimecres, està previst que comencin les obres per modernitzar l'espai de jocs infantils situat al passeig del Comte d'Ègara, en un projecte que ha comptat amb un procés participatiu que ha implicat als i les alumnes de primària de l'escola Tecnos. Els treballs, que tenen una durada prevista de tres setmanes, consistiran a retirar els elements de joc actuals i substituir-los per uns de nous, alguns d'ells dissenyat i fabricats pel servei de Gestió de l'Espai Públic (GEP), que ha utilitzat materials sostenibles per a construir-los. S'instal·larà un art-llibre i una taula de lectura, una xarranca, un giratori amb una cadira adaptada, un sorral amb una excavadora i un joc de...