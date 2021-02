De patir convulsions al carrer a ser acusats de tràfic de drogues

Javier Llamas

09.02.2021 | 22:17

Hi havia dues persones amb convulsions en el terra de la carretera de Castellar, al costat del carrer de Ferran Canyameres. Eren les 00.40 de la matinada de l'11 de juny del 2018 quan uns testimonis van cridar l'atenció d'uns policies per a informar de l'estat d'aquelles dues persones, un home i una dona. Tots dos van ser assistits, i van acabar imputats perquè portaven a sobre unes quantes drogues: marihuana, haixix, una droga sintètica... El judici contra els dos havia de celebrar-se al setembre del 2019, però va ser ajornat i l'Audiència Provincial l'ha assenyalat per al pròxim 16 de febrer. El fiscal demana una pena de quatre anys de presó per tràfic de drogues.

Van acabar a l'hospital degut a la seva intoxicació i s'asseuran en la banqueta degut al que portaven a sobre, guardat. Una patrulla de la Policia Municpal patrullava pel barri de Ègara aquella nit. Uns ciutadans van veure a la dotació i van avisar als agents. I van explicar que havien vist a dues persones enfront d'un portal de la carretera de Castellar. Estaven tirades en el terra i sofrien convulsions.

Els policies es van dirigir al lloc indicat i van activar el servei d'ambulància. Va arribar personal sanitari i va atendre els dos intoxicats, que van ser traslladats a MútuaTerrassa. Però el malson de la parella no va acabar amb el seu mal viatge d'aquella nit. La policia va escorcollar a les víctimes de les convulsions i els va confiscar substancies estupefaents de diversos tipus. I va consultar les directrius de la Fiscalia per a determinar si les quantitats de drogues apreheses eren suficients per a incórrer en delicte contra la salut pública o només mereixien una multa administrativa per possessió d'estupefaents. La conclusió: les substàncies requisades podien ser destinades a la venda a tercers, per la qual cosa la Policia Municipal va traslladar al jutjat de guàrdia un atestat que va derivar en la imputació de la parella. Una vegada recuperats de la nit de salut infausta, estaven immersos en un procediment penal.

La Fiscalia va presentar un escrit d'acusació i va considerar a l'home, de 31 anys, i a la dona, de 42 (ella, amb antecedents), autors d'un delicte contra la salut pública, de tràfic de drogues, perquè presumptament portaven drogues per a la seva venda. La policia els va intervenir haixix, marihuana, amfetamines i GBL (gamma-butilactona), una droga sintètica amb presentació en líquid oliós.

Segons el fiscal, la parella duia a sobre quatre ampolles de vidre amb un líquid transparent, tres amb un volum de 39,50 mil·lilitres i una amb 3 mil·lilitres. El líquid era GBL. Els agens van decomissar també 45,28 grams de haixix, a més de marihuana (1,97 grams), dues peces amb un pes de 2,82 grams de haixix, 0,91 grams de cabdells de maria i un envoltori que contenia pols de color marró. Era amfetamina i cafeïna, 0,09 grams.