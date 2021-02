Els imputats van ser atesos en aquest tram de la carretera de Castellar, al barri d'Ègara. Alberto Tallón Els imputats van ser atesos en aquest tram de la carretera de Castellar, al barri d'Ègara.

De patir convulsions al carrer a ser acusats de tràfic de drogues

Javier Llamas

09.02.2021 | 22:17

Hi havia dues persones amb convulsions en el terra de la carretera de Castellar, al costat del carrer de Ferran Canyameres. Eren les 00.40 de la matinada de l'11 de juny del 2018 quan uns testimonis van cridar l'atenció d'uns policies per a informar de l'estat d'aquelles dues persones, un home i una dona. Tots dos van ser assistits, i van acabar imputats perquè portaven a sobre unes quantes drogues: marihuana, haixix, una droga sintètica... El judici contra els dos havia de celebrar-se al setembre del 2019, però va ser ajornat i l'Audiència Provincial l'ha assenyalat per al pròxim 16 de febrer. El fiscal demana una pena de quatre anys de presó per tràfic de drogues. Van acabar a...