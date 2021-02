Oberta la consulta per elaborar la nova ordenança d'ús públic de l'Anella Verda

L. M.

09.02.2021 | 22:17

L'Ajuntament de Terrassa ha obert aquesta setmana el període de consulta pública per elaborar la nova ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda. Des d'aquest dilluns i fins al 8 de març, la ciutadania, les entitats i les associacions poden intervenir en aquest procés previ a l'elaboració del text de la nova ordenança, aportant les seves opinions a través de la plataforma digital de participació ciutadana de Terrassa https://participa.terrassa.cat/.

D'aquesta manera es dona compliment a l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, on es contempla que cal fer una consulta pública a través del portal web per demanar l'opinió sobre els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva aprovació i els objectius de la norma. S'obre així un espai de debat per recollir noves aportacions i possibles solucions que permetran afrontar els reptes de futur. A més, amb aquesta tramitació s'executa la disposició final de la modificació puntual del plantejament urbanístic en l'àmbit de l'Anella Verda, que contemplava que, en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, es tramités aquesta norma.

L'ordenança serà un instrument normatiu que complementarà la regulació del Pla Especial de l'Anella Verda, pel que fa a l'ús públic de l'entorn natural, i comptarà amb tot allò que ja està regulat a l'Ordenança de Bases de Convivència Democràtica a la ciutat. La nova ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda establirà les garanties necessàries per conservar el patrimoni natural i cultural d'aquest espai natural en relació amb l'ús públic i l'exercici de les activitats relacionades amb l'esport, l'educació i el lleure. Alhora, reforçarà i complementarà altres normatives existents, com poden ser la llei de regulació de l'accés motoritzat a l'entorn natural, la llei forestal o la de protecció dels animals.

Primera contribució

Ahir a la tarda, l'espai habilitat al portal web de l'Ajuntament ja havia registrat una aportació ciutadana. Es tracta d'una proposta per a la protecció i informació de les activitats agrícoles i ramaderes que es desenvolupen a la zona. Concretament, es planteja que s'informi amb panells, campanyes i agents cívics de les activitats agrícoles que s'hi desenvolupen; que es prohibeixi l'entrada tant de persones com d'animals de companyia als camps on hi ha activitat agrícola o pastures permanents; que no es permeti deixar-hi deixalles, que s'instal·lin zones per tirar la brossa i que s'obligui a recollir els excrements dels gossos; que aquests animals vagin lligats; que es reguli el pas de bicicletes i altres vehicles de transport pels camins estrets i passos; i que s'incrementi la vigilància per tal de fer complir les mesures que sorgeixin d'aquesta nova ordenança.