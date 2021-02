L'associació d'escoles d'arts reclama classes presencials

10.02.2021 | 04:00

L'Associació d'escoles d'arts de Terrassa reclama a la Generalitat que li permeti tornar a dur a terme classes presencials. En un vídeo penjat a la xarxa, l'entitat lamenta que es facin distincions entre l'educació reglada i totes aquelles escoles que imparteixen teatre, ball, dansa, música i tota mena d'arts plàstiques, entre altres activitats. El vídeo comença amb una doble pregunta: Per què les escoles reglades segueixen fent classes presencials? Per què les escoles no reglades segueixen buides? A través d'imatges i música, s'explica com aquestes escoles no reglades són segures. I reclamen que "l'alumnat té dret a seguir formant-se". L'alcalde Jordi Ballart ha donat suport al vídeo i ha explicat al seu compte de Twitter que ha demanat al Procicat una revisió de les mesures.