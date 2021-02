L'alcalde, Jordi Ballart, confinat per dificultats en la respiració

Redacció

09.02.2021 | 22:17

La Covid sembla passejar-se per l'entorn de l'alcalde, que ahir va iniciar el seu segon confinament domiciliari en menys de dos mesos. Jordi Ballart fa uns dies que té "dificultats al respirar", motiu que el va portar ahir al matí al seu CAP de referència, des d'on va ser derivat a l'Hospital de Terrassa.

L'equip mèdic va valorar el seu ingrés durant unes hores, donada la baixa saturació d'oxigen detectada en l'exploració. Un cop recuperats els nivells òptims, l'alcalde va rebre l'alta amb la indicació de guardar una quarantena de deu dies a casa.

Fonts municipals informen que, donats els símptomes, l'hospital va fer una prova PCR a l'alcalde, que va donar negativa. Tot i així, per protocol, Ballart haurà de romandre a casa evitant els contactes.

La primera, abans de Nadal

Es tracta de la segona vegada que Jordi Ballart es veu obligat a confinar-se a casa en poques setmanes.

La primera va ser el 15 de desembre de 2020, per contacte estret amb un company d'equip de treball que va donar positiu en Covid. Juntament amb ell, cinc persones més del seu entorn professional van fer un confinament preventiu en el domicili en compliment dels protocols bàsics.

En aquell cas la quarantena es va donar a les portes del ple ordinari del mes de desembre i del ple de pressupostos, previstos abans de les festes nadalenques. Ambdues sessions, però, es van celebrar amb normalitat, tot i que de manera telemàtica. La convocatòria en línia ja estava prevista, per la qual cosa el confinament de Ballart no va alterar l'agenda municipal.

Ara és la seva salut la que l'ha portat a l'hospital i ha donat peu a un nou confinament, preventiu després d'una PCR negativa.

Ahir, en xarxes socials, Ballart comunicava la seva situació acompanyant amb una foto seva a l'Hospital de Terrassa, durant les hores d'ingrés. L'alcalde va mostrar el seu agraïment al personal sanitari, reivindicant l'oportunitat de "donar valor a la feina que fan els i les professionals de la salut en aquests moments tan durs" i afegia: "La vostra feina és impagable".

El polític informava que el seu equip està reprogramant l'agenda "per poder fer el màxim possible de forma telemàtica des de casa". El que no sigui possible, afegia, en referència a les activitats que comporten presencialitat, "ho prioritzarem per a després del confinament".