La prova pilot ja s'ha consolidat a les farmàcies de Terrassa. ALBERTO TALLÓN La prova pilot ja s'ha consolidat a les farmàcies de Terrassa.

Una iniciativa pionera i amb futur per a la detecció precoç

09.02.2021 | 22:18

La triangulació entre el Servei de Vigilància Epidemiològica, el Servei Català de la Salut i els farmacèutics no té precedent ni a Catalunya ni a Espanya. La prova pilot per la detecció de la Covid als despatxos farmacèutics és pionera i marca el camí per a futures campanyes de detecció en l'àmbit epidemiològic. La connexió telemàtica entre l'oficina farmacèutica i els CAP serà clau pel flux d'informació. Des de Terrassa Joan Brugueras, coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona al Vallès Occidental Oest, explica que entre els usuaris derivats al CAP hi ha "tots els perfils,...