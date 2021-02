Un ferit en un pis desallotjat

10.02.2021 | 12:15

A Terrassa hi ha desallotjaments d'habitatges cada dos per tres i gairebé sempre es desenvolupen sense que hi hagi incidents greus. No va ser el cas d'un desnonament que va tenir lloc ahir al matí al passeig del Vint-i-dos de Juliol i que va concloure amb un ferit. La víctima no va patir les lesions durant l'actuació policial, sinó en un enfrontament entre les persones implicades en l'okupació prèvia, segons la informació facilitada per fonts policials i testimonis. Els fets van ocórrer a primera hora del matí en un habitatge del passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l'altura de la plaça de la Bicicleta, al tram del barri del Torrent d'en Pere Parres. Segons van indicar les mateixes fonts, un individu va resultar ferit en un enfrontament amb un altre abans de l'arribada d'agents de la Policia Municipal. Nombrosos veïns i vianants van veure la víctima al balcó, amb la cara ensangonada, cridant. El ferit va ser traslladat als serveis d'urgències de l'Hospital de Terrassa.