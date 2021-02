Enxampat per la policia quan llençava mobles 

09.02.2021 | 22:17

L'Ajuntament ja adverteix amb enganxines al terra al costat de grups de contenidors: les sancions per abandonar mobles (o estris diversos, com matalassos o electrodomèstics) poden arribar als 6.000 euros. El dilluns, una persona va ser denunciada per dipositar residus voluminosos a la via pública sense concertar la seva recollida. Uns agents de la Policia Municipal van observar com tres persones que circulaven en cotxe pel carrer del Consell de Cent baixaven del vehicle i abocaven mobles al costat d'uns contenidors. Un cop identificades aquestes persones, els guàrdies van interposar denúncia al propietari del vehicle per infracció greu.