Els autònoms demanen ajuts directes i reduir la pressió fiscal

Laura Hernández

09.02.2021 | 22:17

Revisar amb urgència la figura de l'autònom, equiparant els seus drets als dels treballadors per compte aliè, reduir el tram autonòmic de l'IRPF, implantar la quota zero si no hi ha ingressos i impulsar un pla de xoc per reactivar els negocis després de la Covid. Són algunes de les propostes llençades pels partits polítics al debat organitzar ahir per Autònoms Egarencs, unes promeses que no van convèncer al sector, assetjat per una crisi d'activitat que amenaça milions d'empreses i llocs de treball.

"La cosa està molt fotuda i l'autònom està més fotut que ningú", va dir Gustavo Ruiz, representant d'Autònoms Egarencs. "Ens estan apujant impostos en aquesta crisi, a Catalunya i a Espanya. No ens dieu que no podeu fer... Heu negociat decrets d'alarma amb Madrid... poseu a partir d'ara els autònoms com a condició innegociable".

Les propostes

En diferents blocs d'exposició -el debat en línia no va permetre les rèpliques- els portaveus polítics van llegir/exposar les propostes dels seus programes electorals per millorar la situació dels autònoms.

Per ERC, el terrassenc Isaac Albert va defensar la necessitat de, més enllà de la Covid, abordar el "problema estructural" dels autònoms reconeixent-los el dret "a baixa laboral, per maternitat, jubilació i vacances". En matèria d'ajuts, va defensar les ajudes de la Generalitat per donar liquiditat "als més afectats" i va penjar els enllaços per demanar-les al xat del debat, on va rebre crítiques per la lentitud en la tramitació de les prestacions.

Núria Garcia, de JxCAT, va afirmar que "tenim al país a l'UCI" i va recordar que "els únics ajuts han arribat dels municipis i la Generalitat. L'Estat ni hi és, ni se l'espera", va afirmar.

L'egarenca Eva Candela, pel PSC, defensa un "pla de xoc i una línia d'ajuts a fons perdut i de fàcil tramitació". L'anunci va provocar una pluja de crítiques pels ICO, que endeuten a l'autònom, i per la "inacció del Gobierno".

Des d'En Comú Podem, Agnés Petit també va defensar els drets laborals dels autònoms i va anunciar un pla de xoc i de recuperació, amb un paquet de mesures que, va anunciar, traslladarien a la ministra Yolanda Díaz, ahir a Girona.

El tram català de l'IRPF

Marta Giménez, de Ciutadans, proposa una rebaixa del tram autonòmic de l'IRPF i de la pressió fiscal i Isabel Martínez, de Ciutadans, va posar l'accent en la necessitat d'un pla de rescat "com a altres països europeus", amb mesures d'estímul per "aquells que tornin a començar".

Finalment, la CUP va recordar la necessitat de "lluitar contra el frau" del fals autònom i dels falsos socis cooperatius", en paraules de David Iglesias. Respecte als ajuts, "diners hi ha -va dir- el problema és que no surten perquè fa 3 anys que no h i ha Govern a la Generalitat".