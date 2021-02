Els partits aboquen les seves propostes davant un col·lectiu, el dels autònoms, que se sent "ignorat". Els partits aboquen les seves propostes davant un col·lectiu, el dels autònoms, que se sent "ignorat".

Els autònoms demanen ajuts directes i reduir la pressió fiscal

Laura Hernández

09.02.2021 | 22:17

Revisar amb urgència la figura de l'autònom, equiparant els seus drets als dels treballadors per compte aliè, reduir el tram autonòmic de l'IRPF, implantar la quota zero si no hi ha ingressos i impulsar un pla de xoc per reactivar els negocis després de la Covid. Són algunes de les propostes llençades pels partits polítics al debat organitzar ahir per Autònoms Egarencs, unes promeses que no van convèncer al sector, assetjat per una crisi d'activitat que amenaça milions d'empreses i llocs de treball. "La cosa està molt fotuda i l'autònom està més fotut que ningú", va dir Gustavo Ruiz, representant d'Autònoms...