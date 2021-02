El curs acabarà amb el personal dels centres educatius vacunats

Redacció

09.02.2021 | 22:17

Els Departaments d'Educació i Salut van confirmar ahir que el curs escolar acabarà amb el personal dels centres educatius vacunat. Així ho van explicar els consellers Josep Bargalló i Alba Vergés, que van oferir una roda de premsa per valorar els cribratges duts a terme al personal de centres durant el segon trimestre i avaluar l'evolució de la pandèmia en l'àmbit educatiu.

Bargalló va agrair l'esforç de l'alumnat, professorat, administració sanitària i famílies per mantenir les escoles obertes, "perquè gràcies a tots ells hem aconseguit que el curs 2020-2021 sigui un curs de profit, en condicions i amb novetats, amb molèsties per l'activitat normal, però finalment no hagi estat un curs perdut". En el mateix sentit, va recordar que "la pandèmia va estroncar el curs 2019-2020, però hem salvat el curs 2020-2021. El que havíem programat s'està fent. Hem mantingut les escoles obertes per fer una atenció presencial a l'alumnat, imprescindible per una atenció educativa de qualitat, una atenció també social, comunitària, afectiva i sanitària".

El titular d'Educació va demanar seguir en aquesta línia i mantenir les mateixes mesures i el mateix grau d'exigència durant tot el curs, per aconseguir que el curs que ve "les mesures puguin ser diferents, menys contundents per dos motius: perquè la pandèmia haurà evolucionat i esperem que no estigui tant greu com avui en dia, i perquè les escoles obriran amb tot el nostre personal vacunat i amb temps suficient per haver estat immunitzat".

Durant aquest segon trimestre, 9 de cada 10 alumnes han anat al seu centre cada dia, i en el cas dels professionals la xifra és de 95 de cada 100. Si es fixa l'atenció en el pic màxim de la tercera onada de la pandèmia, el 23 de gener, el màxim d'alumnes confinats va ser del 4,3%. Aquesta dada és més d'un punt inferior al confinament d'alumnes del pic màxim de la segona onada -el 31 d'octubre-, que va ser un 5,7%.

Pel que fa al màxim de grups confinats, durant el primer trimestre van ser 3.504, i des de la represa del curs després de Nadal el màxim ha estat de 2.701 grups confinats. Respecte al confinament de docents, el màxim registrat va ser de 2,4% el pic màxim del primer trimestre i l'1,9% al segon trimestre.

Així, Vergés va destacar que s'ha demostrat que "les escoles no són llocs expansius del virus" però sí que es comporten de la mateixa manera que el conjunt de la societat.