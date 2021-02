Imatge de la trobada en què van participar Candela i Diouf. Imatge de la trobada en què van participar Candela i Diouf.

Candela assegura que el PSC iniciarà un pacte social per a l'educació

Redacció

09.02.2021 | 22:17

Luc André Diouf, secretari federal de política de refugiats del PSOE, es va reunir ahir a Terrassa amb representants de les comunitats de persones migrades de la ciutat junt amb Eva Candela, regidora socialista i candidata número 18 a les eleccions del 14-F. Diouf va voler ressaltar les dificultats de la participació dels immigrants a la vida pública, però va reclamar la seva implicació "per ser responsables i participar de la política del país que ens acull". Candela va destacar la importància de l'educació com a motor de la igualtat d'oportunitats i va proposar "recuperar la sisena hora als centres públics per compensar les desigualtats...