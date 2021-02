Un total de 156.476 terrassencs estan cridats a les urnes a les eleccions de diumenge. Nebridi Aróztegui Un total de 156.476 terrassencs estan cridats a les urnes a les eleccions de diumenge.

Campanya perquè les persones sense la nacionalitat puguin votar

Emili González

09.02.2021 | 22:17

Entorn d'un milió de persones més grans de 18 anys (un 15 per cent de la població adulta) no podran acudir diumenge vinent a les urnes, tot i viure a Catalunya. En la majoria dels casos, per no tenir la nacionalitat espanyola. La situació afecta milers d'homes i dones nascuts a altres països, amb independència dels anys que fa que estan a casa nostra (vegeu l'entrevista a l'egarenc d'origen britànic Roy Thompson, que va arribar del Regne Unit a Espanya ja fa gairebé tres dècades i, diumenge, no podrà votar). Però també els fills de persones migrades que, tot i haver nascut i crescut a Catalunya, només conserven la nacionalitat dels seus pares. Val a...