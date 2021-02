Bevien alcohol al carrer saltant-se el toc de queda 

09.02.2021 | 22:17

La Policia Municipal va denunciar el dilluns a la nit dues persones que estaven bevent alcohol a la via pública durant l'horari de confinament nocturn obligatori. A les 11.40 de la nit, uns agents es van desplaçar a la plaça de Lluís Companys després de rebre la trucada d'un ciutadà queixant-se del soroll que feien dues persones en aparent estat d'ebrietat. Els policies van identificar els dos infractors i els van denunciar per saltar-se el toc de queda i per consumir alcohol al carrer. Dues persones més van ser denunciades per incomplir el confinament nocturn.