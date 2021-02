En Roy Thompson, de 60 anys, viu a Sant Pere Nord. En Roy Thompson, de 60 anys, viu a Sant Pere Nord.

Roy Thomson, terrassenc de nacionalitat britànica

"Bec te igual que cafè; vi, igual que cervesa; em nego a ser un ciutadà de tercera"

E. G.

09.02.2021 | 22:17

Fa 27 anys que en Roy Thompson, originari del petit poble de Crockenhill, situat al comtat de Kent, al sud-est d'Anglaterra, va arribar a Espanya per treballar de científic. Més tard va canviar d'ofici (ara és professor d'anglès) i de ciutat (va aterrar a Terrassa fa tretze anys; en l'actualitat viu a Sant Pere Nord). En Roy es queixa que, després del Brexit més que mai, el seu dret de vot s'ha gairebé esvaït. Diumenge no podrà triar la seva opció política...No, i si pogués, jo hi aniria, a votar. No és que sigui precisament una persona molt política, però la veritat és que voldria poder dir-hi la meva, tenir veu al lloc visc, on...