Viatge al cor de la crisi del coronavirus de la mà de l'Escac

Redacció

08.02.2021 | 21:17

Terrassa plató de rodatges per la petita i gran pantalla i també factoria de produccions audiovisuals. Fèlix Colomer (Sabadell, 1993), graduat a l'Escola Superior de Cinema de Catalunya (Escac) ha estrenat aquest diumenge "Vitals", una sèrie documental sobre la pandèmia del coronavirus que s'emet a la plataforma HBO España i HBO Europa. La sèrie és una producció d'El Terrat i Forest Film Studios per HBO Europe. A més de Félix Colomer com a creador, guionista a i director, compta amb el muntatge de Guiu Vallvé i el so de Jordi Rossinyol, ambdós també graduats. Fugir de xifresSegons ha explicat Colomer, el projecte va començar...