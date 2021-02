08.02.2021 | 21:17

Van arribar els bombers, però no hi havia incendi. Sí hi havia una olla al foc que havia generat la fumera que va alarmar uns veïns. Va ocórrer el diumenge a la tarda al carrer del Besòs. Un testimoni va informar que veia fum sortir d'un habitatge. Els bombers van entrar-hi. L'habitant s'havia adormit i el fum procedia d'una olla.