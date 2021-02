Una escena del rodatge de la sèrie "Alma" que es feia ahir a l'antiga escola superior d'enginyers de la UPC, amb l'actriu Mireia Oriol, que n'és la protagonista. Nebridi Aróztegui Una escena del rodatge de la sèrie "Alma" que es feia ahir a l'antiga escola superior d'enginyers de la UPC, amb l'actriu Mireia Oriol, que n'és la protagonista.

Netflix transforma la UPC en un hospital

Mercè Boladeras

08.02.2021 | 21:17

La comunitat del campus de la Universitat Politècnica a Catalunya (UPC) i les persones que passaven ahir per la zona van quedar sorpreses pel desplegament d'equips i material de producció audiovisual. El motiu d'aquest canvi de paisatge quotidià és perquè el campus acollia el rodatge d'"Alma", la nova sèrie de Netflix creada per Sergio G. Sánchez, guionista de pel·lícules com "L'orfanat" i "L'imposible", les dues del premiat i reconegut Juan Antonio Bayona, format a l'Escola Superior de Cinema i Audovisuals de Catalunya (Escac) amb seu a Terrassa. La nova sèrie de ficció de la plataforma es defineix com un "thriller"...