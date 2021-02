Els gimnasos celebren la reobertura, però critiquen les limitacions d'aforament i horaris. Alberto Tallón Els gimnasos celebren la reobertura, però critiquen les limitacions d'aforament i horaris.

Els gimnasos reobren i l'hostaleria diu que una hora més no els salva

Laura Hernández

08.02.2021 | 21:17

Ahir va ser el primer dia de reobertura de gimnasos i d'ampliació horària a l'hostaleria, que pot obrir una hora més al matí, de les 7.30 fins a les 10.30, i a la tarda, de les 13 fins a les 16.30. El gest va ser rebut amb satisfacció per l'esport, tot i que preocupat per les restriccions d'aforament, i amb una indignació absoluta als bars i restaurants, que no veuen "cap avantatge" amb les dues hores de més d'activitat. Des del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca el seu president, Xavier Gómez, explicava ahir que "l'única cosa positiva" de l'ampliació horària és que "desestressa els esmorzars i els dinars....