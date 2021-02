Macrodemanda dels restauradors 

09.02.2021 | 04:00

Des de restaurants amb estrelles Michelin a tavernes, més d'un miler de locals d'hostaleria de tot el país van presentar ahir dijous una macro demanda sense precedents per reclamar a l'Estat i a les autonomies indemnitzacions pels tancaments perquè, com diuen, "si no ens deixen treballar, tenim dret a ser compensats". Units en la plataforma L'Hostaleria de Tots, l'11 de febrer en presentaran les 50 primeres davant el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. És el primer tràmit per reclamar davant el Tribunal Suprem danys i perjudicis per les mesures adoptades pel Govern central i les comunitats autònomes, que ha costat el tancament de 100.000 establiments i un milió de llocs de treball.