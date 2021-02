Jaime de Olano (PP) demana el vot dels decebuts de C's i del PSC

08.02.2021 | 21:17

El vicesecretari nacional de Participació del PP Jaime de Olano, diputat per Lugo, va ser dissabte el primer líder popular de trepitjar Terrassa. Ho va fer amb una agenda que va incloure una compareixença davant els mitjans a la carpa del partit instal·lada a la plaça Didó, on va fer una crida expressa als votants socialistes i de CS decebuts amb les dues formacions. En concret es va dirigir als electors de la formació taronja descontents "amb la política de braços plegats, de no assumir el seu paper com a partit més votat a Catalunya". I als socialistes "que se senten enganyats per Pedro Sánchez, que saben que els enganyarà el senyor Illa i...