L'oficina principal de Correus, a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, rep aquests dies un degoteig constant de votants. Alberto Tallón L'oficina principal de Correus, a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, rep aquests dies un degoteig constant de votants.

"He votat per correu perquè em fa por de contagiar-me"

Emili González

08.02.2021 | 21:17

La Carme Vernet, veïna de Terrassa de 76 anys, esperava ahir a mig matí el torn per enviar el seu vot des de l'oficina principal de Correus a la ciutat, ubicada a la Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. "Jo més que por d'anar a votar presencialment i contagiar-me, penso en les persones a qui els ha tocat estar en una mesa electoral i, per solidaritat amb elles, he decidit votar d'una forma anticipada", explicava. A la cua també hi havia en Pau Ortega, resident al Centre i de 61 anys, que va tramitar la sol·licitud del vot per correu farà uns deu dies. "No m'ho vaig pensar", indicava. Si acudia a un col·legi electoral, em feia una certa por de contagiar-me",...