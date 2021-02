Beatriz Delgado, al taulell de la seva cafeteria. Alberto Tallón Beatriz Delgado, al taulell de la seva cafeteria.

"He passat de fer 40 menús a fer-ne 3, però no vull tancar"

L.H.

08.02.2021 | 21:17

La Beatriz es va quedar amb la cafeteria alemanya Milk & Zucker del carrer de la Vila Nova, just al davant del Viena, el setembre de 2019 amb una activitat de 40 menús diaris i una facturació mitjana entre 700 i 800 euros. Un any i mig i una pandèmia després, els ingressos no arriben als 100 euros al dia amb un sostre de 3 menús. "És molt dur, però no vull tancar -diu la Beatriz el dia que amplia horari-. He dit que ni els polítics ni el virus em pararan, però tot té un límit". L'empresària no cobra des de novembre, quan va ingressar els darrers 500 euros de nòmina, deu sous a les seves cambreres i, tot i renegociar el lloguer, no veu...