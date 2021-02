Un adhesiu d'advertència al costat d'uns contenidors. Nebridi Aróztegui Un adhesiu d'advertència al costat d'uns contenidors.

Enganxines municipals al terra per advertir sobre abocaments indeguts

08.02.2021 | 21:17

Aquí han multat algú per llençar la brossa malament o cosa semblant? Aquesta és una pregunta freqüent a les darrers setmanes a molts punts de Terrassa. La raó: l'Ajuntament ha col·locat adhesius en el terra en àrees d'aportació de residus, en baterias de contenidors, per advertir de les possibles multes en cas d'abocaments indeguts. Amb els adhesius, el Consistori pretén dissuadir a aquells que incorrin en accions incíviques i informa de sancions de 6.000 euros. A la fi de desembre, el govern municipal va començar a instal·lar càmeres de vigilància per detectar "actituds incíviques persistents o abocaments indeguts" en...