Donació de sang a Ca n'Anglada

08.02.2021 | 21:17

El Centre Cívic Montserrat Roig va esdevenir ahir un banc de sang. L'Ajuntament va tornar a col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits cedint un espai municipal per a una nova campanya de donació i d'inscripció al registre de donants de medul·la òssia. La campanya va fer èmfasi en la donació de medul·la òssia, que és el lloc on es fabrica la sang que conté les cèl·lules mare. El transplantament de medul·la és necessari per a pacients amb leucèmia o altres malalties de la sang. Per ser donant cal tenir entre 18 i 40 anys i gaudir de bon estat de salut.