C's proposa un programa de detecció precoç de l'abandonament escolar Ciutadans C's proposa un programa de detecció precoç de l'abandonament escolar

08.02.2021 | 21:17

La candidata número 10 de Ciutadans, l'egarenca Isabel Martínez, ha proposat que la Generalitat creï "un programa per a la detecció precoç de joves en risc d'abandonar l'educació escolar i per al seguiment d'aquells casos que no han acabat l'ESO". Ho va fer diumenge a Terrassa, en una roda de premsa acompanyada dels regidors egarencs i companys de grup municipal Javier González i David Aguinaga. Martínez va recordar que "a Terrassa l'abandonament escolar se situa al voltant del 16,3% i a Catalunya arriba al 19%, una xifra que supera àmpliament la mitjana d'Espanya". Per aquesta raó, la candidata de Cs creu que el programa hauria d'"informar tant...