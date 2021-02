Arrestat a Sant Pere Nord per violació de domicili i amenaces Arrestat a Sant Pere Nord per violació de domicili i amenaces

08.02.2021 | 21:17

Un policia municipal fora de servei i un testimoni van ajudar a detenir un individu que el dissabte va forçar la porta d'un domicili i va entrar-hi per agredir l'habitant de la casa. Els fets van tenir lloc al barri de Sant Pere Nord. A les 8.24 del vespre, l'agent fora de servei va trucar a la seva central per demanar una patrulla. Tenia un home retingut al carrer de Pompeu Fabra, a prop de l'avinguda de Béjar. Segons la informació facilitada pel guàrdia, el sospitós havia acudit a casa d'un veí amb la intenció d'agredir-lo. Ja havien tingut conflictes previs. La víctima no va obrir la porta. Aleshores, l'atacant va colpejar-la i colpejar-la fins a forçar-la. I va...