Tanques al volant del lloc on estava instal·lat el senyal. Alberto Tallón Tanques al volant del lloc on estava instal·lat el senyal.

Xoc espectacular en una rotonda

05.02.2021 | 22:06

Un turisme es va encastar ahir al migdia contra un senyal informatiu en la rotonda de la carretera de Matadepera amb l'avinguda de Béjar, a Can Tusell. El conductor no va patir lesions greus. L'accident va ser espectacular: la part davantera esquerra del cotxe, un Audi gris, va quedar incrustada en el pal de senyalització, que es va doblegar. El conductor va sortir pel seu propi peu del vehicle i va ser assistit per sanitaris que es van presentar en la rotonda amb una ambulància, però va declinar el seu trasllat a un centre sanitari. Després van arribar unitats de la Policia Municipal que van restringir el trànsit amb cons, van acordonar els voltants del pal després de la retirada del...