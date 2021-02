Catalunya usarà més de 600 espais polivalents per vacunar de la Covid

Redacció

05.02.2021 | 22:06

Els centres d'atenció primària no seran els únics espais on es posaran les injeccions contra la Covid-19 quan es vacuni la població d'una forma massiva. El Departament de Salut va indicar ahir que per a aquesta finalitat també s'utilitzaran els més de 600 espais polivalents que enguany, amb el suport dels ajuntaments, s'han habilitat arreu del territori per vacunar contra la grip. Es compta amb casals, centres cívics i equipaments culturals, però també amb altres espais grans, com museus, o les mateixes empreses.

Aquesta és una de les novetats de la renovada estratègia de vacunació del coronavirus presentada ahir per la consellera de Salut, Alba Vergès; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la coordinadora del procés de vacunació, Carmen Cabezas.

Policies i bombers

La compareixença també va servir per anunciar que Catalunya iniciarà la setmana vinent la vacunació de membres de determinats serveis essencials, com sanitaris que no estan en primera línia de la Covid, bombers, policies i altres col·lectius d'emergències. Ho farà amb les 31 mil dosis de la vacuna d'AstraZeneca que s'espera que arribin aquest dilluns. Des del Departament volien que la vacuna d'aquest laboratori pogués usar-se en la població d'entre 18 i 65 anys. Però el Ministeri de Sanitat va aprovar ahir que només es pugui subministrar a persones d'entre 18 i 55 anys.

La consellera ha assegurat que el sistema sanitari català està preparat per a una vacunació massiva d'unes 150 mil persones al dia en la tercera fase del pla de vacunació, quan ja s'hagi vacunat els col·lectius vulnerables i s'abordi a la població general, però que tot dependrà de la disponibilitat de les dosis.

Per la seva banda, Cabezas va afirmar que ja s'han vacunat el 90 per cent dels usuaris de residències amb la primera dosi i el 70 per cent, amb la segona. "S'ha avançat molt i, màxim en dues setmanes, acabarà el cicle complet a les residències", va dir.

A Salut indiquen que la primera etapa de la vacunació (la que afecta residents, professionals sanitaris i unes 24 mil persones amb gran dependència) podria estar enllestida a finals de març, mentre que la segona etapa ja prioritzaria (aproximadament a finals de febrer) el personal essencial i les persones amb elevat risc.

A la ciutat

Pel que fa a Terrassa, un total de 2.130 egarencs havien rebut dilluns passat les dues dosis de la vacuna, segons el portal Dades Covid del Departament de Salut. Amb relació als pacients que estan ingressats en una residència geriàtrica de la ciutat, fins a 487 usuaris (d'un total de 1.375 places) havien rebut dilluns les dues dosis de l'antídot.

La vacunació dels professionals sanitaris també avança. Al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han finalitzat aquesta setmana la primera campanya de vacunació dels seus professionals amb l'administració de la primera i la segona dosi. L'índex de vacunació ha estat del voltant del 92 per cent dels treballadors (exceptuant aquells que són actualment positius de Covid-19 i els que han passat la malaltia, que es vacunaran més endavant seguint les indicacions del Departament de Salut).

Per la seva banda, el 74 per cent dels professionals de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (que engloba l'hospital i l'atenció primària) ja compten amb la primera dosi administrada (i segueix el procés d'injecció de la segona).