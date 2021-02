Casals, centres cívics i equipaments culturals s'usaran per vacunar de la Covid. Lluís Clotet Casals, centres cívics i equipaments culturals s'usaran per vacunar de la Covid.

Catalunya usarà més de 600 espais polivalents per vacunar de la Covid

Els centres d'atenció primària no seran els únics espais on es posaran les injeccions contra la Covid-19 quan es vacuni la població d'una forma massiva. El Departament de Salut va indicar ahir que per a aquesta finalitat també s'utilitzaran els més de 600 espais polivalents que enguany, amb el suport dels ajuntaments, s'han habilitat arreu del territori per vacunar contra la grip. Es compta amb casals, centres cívics i equipaments culturals, però també amb altres espais grans, com museus, o les mateixes empreses. Aquesta és una de les novetats de la renovada estratègia de vacunació del coronavirus presentada ahir per la consellera de Salut, Alba...