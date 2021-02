Una xifra estable d'ingressos

06.02.2021 | 04:00

Aquesta setmana no hi ha hagut excessives variacions pel que fa al nombre de persones ingressades als hospitals terrassencs per haver contret el coronavirus. Ahir, la xifra era de 181 pacients (un mes que dimecres i el mateix nombre que dilluns). En concret, ahir divendres, dinou persones estaven ingressades a les Unitats de Cures Intensives dels centres sanitaris egarencs (nou, a l'Hospital de Terrassa i deu, Mútua). Dimecres hi havia vint persones ateses per la Covid-19 en aquestes unitats. Ahir, l'Hospital de Terrassa atenia 78 pacients a planta per coronavirus i nou estaven en atenció domiciliària. Per la seva banda, 67 pacients es trobaven ahir a planta de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa a causa de la Sars-Cov-2 (vuit més estaven ingressats en la unitat de semicrítics). En tot cas, la xifra de 181 pacients que ahir requerien algun tipus d'ingrés als centres sanitaris de la ciutat pel virus és menor que la de fa dues setmanes. I és que dilluns 25 de gener, els ingressats eren 200. Ahir, al conjunt de Catalunya, el nombre de pacients amb Covid-19 a les UCI va descendir per segon dia consecutiu, encara que es van reportar 96 morts més a causa de la Sars-Cov-2.