Revisant-ne el perímetre Revisant-ne el perímetre

Revisant-ne el perímetre

05.02.2021 | 22:06

Just ahir, una petita màquina escombradora treballava en l'àrea on s'alçaven els immobles ja desapareguts. És el pas previ a comprovar en quin estat han quedat les voreres més pròximes a la "zona zero". La seva fotografia actual és el fruit d'una actuació, la de la tercera fase de l'esponjament de Ca n'Anglada, que va iniciar-se el setembre de l'any passat amb els treballs preparatoris de la demolició. Aquests no han estat exempts de certs entrebancs, com l'establiment d'un pla específic per retirar la coberta de fibrociment d'un dels blocs, donat que aquest és un material de risc des del punt de vista sanitari i mediambiental. Una quinzena d'operaris...