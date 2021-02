Les dues lladres amb perruca que robaven carn

Javier Llamas

05.02.2021 | 22:06

Abans d'entrar es posaven perruques. I després, agafaven un envàs de carn per aquí, un altre per allà, ocultaven els productes en les bosses i sota les seves robes i marxaven del supermercat. Són dues lladres amb voluminós historial que han estat condemnades, una a presó i una altra al pagament de multes, per cometre un delicte continuat de furt. Per robar dues vegades en un mateix supermercat de les Fonts en un interval de catorze dies.

Són les furtadores amb perruca. No és fàcil detectar maniobres d'ocultació d'identitat en els casos d'individus que es dediquen a furtar articles, en robatoris al descuit sense força ni violència. Sí que resulten habituals l'estratagema per a amagar els productes, o els ardits per a la distracció de treballadors dels locals i la fugida posterior. Però són rares les disfresses per cometre un delicte que no és considerat greu.

Però elles sí que es disfressen, encara que sigui amb cabelleres artificials per a dificultar la seva identificació. Baratades en dones de cabells negres que no eren els seus, van entrar el 3 de juny del 2017, a les 10.45 del matí, en un establiment comercial situat al carrer de Rosa Sensat, a les Fonts.

Anaven juntes i van actuar "prèviament concertades" amb la intenció comuna "d'obtenir un il·lícit enriquiment", assegura la Justícia. I afegeix que aquell matí les dues acusades van agarrar "nombrosos productes carnis" posats a la venda en el súper, els hi van guardar en les bosses i sota les seves robes, van travessar la línia de caixes i van marxar sense abonar el seu import. O sigui, van robar carn per un valor de 209,30 euros.

Això va passar el 3 de juny. Catorze dies després, el 17, van tornar al mateix supermercat. Això sí, ho van fer una hora abans, cap a les 9.45 del matí. Amb la mateixa intenció i el mateix concert entre ambdues. I amb perruques de color negre, per descomptat, "per a així evitar ser reconegudes". El procediment emprat va ser el mateix que l'anterior: es van emportar sense pagar uns quants productes.

En aquesta ocasió, el botí carni va ascendir a un valor de 101,95 euros. Però no van aconseguir fer seu tot el gènere sostret. Gairebé tot, però no tot. L'establiment va recuperar un parell de paquets de salsitxes de porc, a 2 euros cadascun, perquè uns mossos van localitzar a les sospitoses i les van escorcollar. A una li van trobar una clau de cotxe. I van obrir aquest vehicle per a inspeccionar-lo. Dins estava part del botí, 800 grams de carn que el súper no va poder posar de nou a la venda (res ha transcendit sobre la resta de productes). El supermercat reclamava pels poc més de 311 euros perduts en el doble furt.

Les furtadores van ser identificades i es van asseure en la banqueta del jutjat penal número 2 de Terrassa, que va condemnar a una a un any i sis mesos de presó com a autora d'un delicte menys greu continuat de furt, perquè en el seu cas concorria la circumstància agreujant de reincidència: la imputada havia estat castigada en dues sentències dictades en el 2015, i en una altra del 2017, per diversos òrgans judicials. El delicte, el mateix: furt, amb penes de vuit mesos de presó, sis mesos i tres mesos, respectivament. La condemna del jutjat penal per a l'altra acusada va ser de 240 euros de multa. Ambdues havien d'abonar, de manera conjunta, 311,25 euros a l'establiment per la carn robada i no recuperada.

Testimonis

Però elles, les processades, van apel·lar la resolució davant l'Audiència Provincial de Barcelona. El seu advocat al·legava error en l'apreciació de la prova, perquè cap dels testimonis declarants en el judici havia vist els fets directament. Eren testimonis de referència i un testimoniatge en concret, el d'una dona, no era creïble i es contradeia amb el contingut dels enregistraments de seguretat. Tampoc havia comparegut la persona que va interceptar a una de les incriminades. Per a la defensa, les aportacions de testimonis que no eren directes mancaven de valor de prova de càrrec suficient.

No és veritat, segons el tribunal. Sí s'havia practicat prova de càrrec. Van declarar les dues acusades, van declarar quatre agents dels Mossos d'Esquadra, i van declarar tres testimonis. Hi havia testimoniatges directes. La responsable de l'establiment va veure els dos furts i les imatges acrediten que les dues sospitoses van robar aquells articles carnis els dies 3 i 17 de juny. Ella, l'encarregada, controlava el funcionament del local a través de les càmeres de televisió i era testimoni directe del que veia, com subratlla l'Audiència Provincial. És a dir, no declarava per referència del que observaven altres persones.

La visita del 3 de juny no havia estat la primera al supermercat. Malgrat que aquell dia es van posar perruca, l'encarregada ja les coneixia. I les va reconèixer després, en el judici.

I les perruques? Van aparèixer. Aquell 17 de juny, pel que sembla, les furtadores van acudir a un altre súper de la mateixa cadena, aquest situat a Rubí, i els mossos les van enxampar a la sortida. Amb la mateixa clau de la conductora van obrir l'automòbil, i allà estaven les perruques. I part de la carn sostreta a les Fonts per dues pispes amb cabellera postissa.